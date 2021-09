Vincent CHATARD

DIRECTEUR DES SYSTEMES D’INFORMATION ET DES OPERATIONS • SERVICES FINANCIERS



TECHNOLOGIE • STRATEGIE & GESTION DE PROJET • BANQUE & GESTION D’ACTIFS



Executive MBA HEC et Agro ParisTech, 20 ans d’expertise des services financiers avec une forte expérience digitale et de gestion de projet à l’international. Spécialiste du lancement et de la transformation d’unités, de l’intégration technologique et du e-commerce, complété d’une gestion du risque et de la qualité. Communication et leadership multiculturel, anglais courant, recrutement et développement d’équipes.