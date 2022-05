Vincent CHATEIGNON

Domaines de Compétences:



*Gestion d'équipe de production et maintenance de 150personnes

*Accompagnement du changement

*Amélioration d'organisation en production et maintenance

*Mise en place SAP module PM(maintenance) et Lean Manufacturing

*Gestion de projets techniques dans le domaine du process,machines,fluides et énergies



Mes compétences :

Conditionnement

Maintenance

Amélioration Continue

Lean

Production

Bonnes Pratiques de Fabrication

Industrie

Industrie pharmaceutique

Management

Packaging

GMAO