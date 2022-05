Vincent CHATEL

Bonjour,



Depuis Septembre 2011, j'occupe le poste d'Expert mécanique au sein du Centre National d'Expertise Réseau de RTE (filiale EDF).



En ce qui concerne mon parcours d'études, je suis diplômé de l'école d'ingénieurs ESTIA et possède un double diplôme de l'université de CRANFIELD (UK) : Master of Science for Software Techniques in Computer Aided Engineering.



Contact-email: vincentchatel.ingenieur@gmail.com



Mes compétences :

Ingénieur

CATIA

CAE

CAO

technique

Ingénierie

Génie Civil

Gestion de projet

Simulation

Ideas

Autocad

international

conception

Géotechnique

rigueur