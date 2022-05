Vincent CHAUMIN

D'un naturel ambitieux et commercial , animateur Département chez GO SPORT depuis août 2011, j’ai acquis un ensemble de compétences dans le management des équipes de vente(27 personnes) et la gestion de rayons (CA 1.2M€), par le biais d’indicateurs commerciaux clés. Par ailleurs, mon poste me permet de traiter les taches administratives, la gestion des stocks, les commandes clients ainsi que les commandes fournisseurs. Enfin, mon expérience de huit ans en tant que responsable SAV Logistique est un atout pour la gestion des réparations, des litiges et du traitement des flux de marchandises. J’effectue ces tâches au quotidien tout en privilégiant la satisfaction clientèle, qui est bien entendu ma priorité et celle de l’équipe que je manage.



La disponibilité, la réactivité et l’esprit d’initiative dans l’objectif de répondre aux besoins des clients me caractérisent profondément, et je suis très attaché à la valorisation de l’image de l’enseigne qui m’emploie.



Mes compétences :

SAP

Management d'équipes

Bureautique

Logistique transport

Incendie sécurité surveillance supervision ma

Sap bw

Sport

Management commercial

Autodidacte

Management

SAP QM CA