Vincent CHAUVEAU

Expérience de 15 ans dans le notariat

Baigné dans l'univers du notariat et des secrets de famille depuis ma tendre enfance.

Témoin de véritable succes story en entreprise

Mais aussi témoin de drames familliaux

Aujourd'hui plus que demain, les enjeux et la protection des intérêts de chacun s'anticipent.

Ayez le réflexe notaire avant toute mise en place de projet, de famille, à l'entreprise, de préoccupation d'élu local, à la simple gestion courante d'une association.

Notre office est à ce jour certifié ISO 9001 en qualité managmentet certifié expert en immobilier membre du réseau NOTEXPERT mis en palce par le conseil supérieur du Notariat.

Actuellement, nous développons deux axes forts:

1- la vente en immo interactif:Comment vendre un bien 45 jours au meilleur prix ?

2- le conseil en gestion de patrimoine notamment dans le cadre de familles recomposées.