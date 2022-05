Vincent CHOMIER

Besoin de développer votre clientèle sur votre site internet ?



Ça tombe bien que vous soyez de passage dans le secteur. Comme par hasard, il se trouve que j'accompagne mes clients sur l'acquisition et la conversion de trafic qualifié.



Quand un client me contacte, nous commençons par définir clairement son besoin et nous fixons les objectifs (et le budget, qui est loin d'être toujours une phase douloureuse). Il ne reste plus qu'à choisir la ou les prestations les plus adaptées à la situation :



- Analyse de trafic : paramétrage Google Analytics et mise en place de tableaux de bord personnalisés pour visualiser facilement les indicateurs clés de performance.

- Référencement payant : création et optimisation de campagnes Adwords, Bing (qui étonne parfois), Google Shopping.

- Accompagnement opérationnel et/ou stratégique : analyse et création / refonte de site (en collaboration avec les gens doués de mon réseau), stratégie de contenu, conseil.



Bonne journée et à bientôt peut-être autour d'un inbox, un café, un coup de fil, un skype, vous avez saisi le concept.



Mes compétences :

E-marketing

Gestion de projet

SEO

Management

CSS 3

E-commerce

Google analytics

Google Adwords

HTML 5