Vincent CHRISTAUD

Diplômé de l'École Supérieure de Mécanique de Marseille, devenue Centrale Marseille, je suis actuellement en poste à l'Andra, en tant qu'ingénieur "scientifique et outils de simulation".



DOMAINES DE COMPÉTENCE

- Simulation numérique, modélisation hydraulique-transport, méthodes numériques

- Mécanique des structures, mécanique des fluide, acoustique et vibrations industrielles



TECHNOLOGIES

- Environnement technique : Unix/Linux et Windows

- Gestion de configuration : CVS et SVN



LANGAGES DE PROGRAMMATION

- Fortran 77/90, C/C++, Python

- Scripts Shell



LANGUES ÉTRANGÈRES

- Anglais courant (écrit et oral)

- Espagnol courant (écrit et oral)



Mes compétences :

Réponse aux appels d'offres

Ingénierie

Informatique

Mécanique

Aéronautique

Gestion de projet

MATLAB

Energie

Formation