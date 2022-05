Vincent CHRISTIN

Fort de nombreuses années passées au sein d’un cabinet incontournable dans le domaine des entreprises en difficultés et intervenant quotidiennement aux cotés des liquidateurs judiciaires, j'ai acquis une expérience indiscutable du monde des entreprises en difficultés.



je mets désormais ma technicité aux services de différents intervenants : liquidateur judiciaire, entreprise rencontrant des difficultés structurelles ou conjoncturelles, dirigeants de sociétés poursuivis à titre personnel.



Pour les sociétés en difficultés, j'interviens en amont en concertation avec les différents acteurs (dirigeant, associés, expert-comptable…) afin de dresser un bilan et préconiser le recours à la procédure adaptée parmi celles offertes par le législateur (Mandat ad’hoc, Conciliation, Sauvegarde, Redressement judiciaire, Liquidation judiciaire).



Je peux également mettre son savoir-faire au service du repreneur intéressé par le rachat d’actifs d’une société en difficultés (plan de continuation, offre de reprise…)



Plus généralement, je réponds aux différentes problématiques rencontrées par les acteurs économiques confrontés au redressement ou à la liquidation judiciaire d’un locataire, d’un fournisseur ou d’un client…



Mes compétences :

Droit des entreprises en difficultés

Droit commercial

Droit des sociétés

