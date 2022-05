Vincent CLAVEL

Du Design au travail du verre, des arts de la table à la sommellerie, fondeur d'art, j'évolue de façon transversale, aux compétences variées, créant des ponts entre ces domaines.



L'ensemble de mon travail, compétences et réalisations est disponible : http://vincentclavel.fr

Actualités, réactions, billets, émerveillements : http://lesflacons.blogspot.fr/



Art contemporain, design industriel et graphique, grande distribution et SSII, métiers d'art et de bouche …

Un parcours, où j'acquis une solide expérience, des méthodes, et techniques, intervenant de façon globale et enthousiaste, sur la forme comme sur le fond, la création d'objets, de services.



Artisan d'art, je m'intéresse tant aux techniques traditionnelles, qu'à l'actualité numérique, tout particulèrement à l'impression 3D.

Sur Viadéo, afin de partager mes compétences, échanger, rencontrer.



Mes compétences :

Prototypage rapide

Créatif

Création de site internet

Création graphique

Communication

Design graphique

Design industriel

Vin

Designer

Art

Infographie

Gastronomie

Design

Verre