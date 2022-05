Je suis maître de conférences hors classe en géographie. Mes centres d'intérêts principaux sont la géohistoire, l'histoire environnementale et le développement durable. J'ai principalement travaillé en Espagne et en Amérique Latine (en particulier au Chili et en Argentine).



Je m'intéresse aussi à l'enseignement à distance. Pendant plusieurs années, j'ai été responsable scientifique du site web Géoconfluences (ENS et Ministère de l'Education Nationale) destiné à la formation continue des enseignants d'histoire et de géographie de l'enseignement secondaire. J'ai rédigé de nombreux articles consultables sur ce site.



L'édition scientifique et la vulgarisation des connaissances en sciences humaines sont pour moi essentiels. Dans un monde un peu déboussolé par le caractère instantané de l'information, il me semble que les sciences humaines peuvent apporter du recul. Cette prise de distance peut permettre une meilleure articulation entre la nécessaire compréhension des héritages du passé et la volonté de construire une vision positive de l'avenir.



Bien cordialement à toutes et à tous,

Vincent CLEMENT.



Mes compétences :

Ressources humaines

Pédagogie

Développement durable

Aménagement du territoire

Gestion de projet

Vulgarisation scientifique

E-learning

Environnement

Enseignement universitaire

Conseil