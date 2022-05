Vincent CLEMENT

Ingénieur informaticien diplômé de l'Ecole Internationale des Sciences du Traitement de l'Information (promotion 2013), je travaille actuellement comme ingénieur d'études et développement au sein de la société Groupe HN. Ayant acquis une certaine expérience en développement Front et Back au gré des différentes missions accomplies principalement dans le milieu bancaire (Natixis, RCI Banque), je suis toujours curieux de découvrir de nouvelles techniques de travail et de nouveaux logiciels pour améliorer le panel de compétences que j'ai à offrir.



Mes compétences :

Spring batch

Hibernate

SOAP

SQL Developer

FileZilla

REST

JQuery

Jenkins

JSON

HP Quality Center

Maven

SVN

Tomcat

CSS 3

HTML 5

Java EE

JavaScript