Vincent CLEMENT

Http://fr.linkedin.com/in/vincentclement





Toeic: 955

Certification AMF Acteurs de Marché Groupe BPCE:

94% (A) / 90% (C) de bonnes réponses



Mémoire de Master: Financial and economic determinants of Business cycles



Mes compétences :

Advanced

Asset management

Banking

Coporate Finance

Corporate banking

Economie

English

Euromed Management

Finance

Finance de marché

Fixed Income

FLUENT

Fluent in English

French

HEDGING

Investment

Management

Market Finance

Mathematics

Maths

Private banking

Sales

SPE

Strategy

sustainable development