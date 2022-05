Venez découvrir notre site internet :



www.vincentclericefoodservices.fr



Et suivez notre actualité sur face book



https://m.facebook.com/vincentclericefoodservices



Bonjour, je me présente, Vincent CLERICE, je suis cuisinier de formation et passionné par mon métier.

Convaincu que les acteurs de la RHD et du food service ont besoin de flexibilité, de service et de conseil, j'ai créé ma propre entreprise de conseil culinaire. Je suis heureux de collaborer à vos projets et vous propose mes services pour le développement R&D, la photographie et le stylisme alimentaire, la création de recettes, l'animation de vos produits lors de salon et la formation professionnel continue (je bénéficie d'un numéro d’existence en tant qu'organisme de formation).

Je m'investi à vos côtés pour des missions ponctuelles ou du suivi à long terme, sur toute la France ainsi qu'à l'international.



Mes compétences :

Aviation

Moniteur Plongée sous marine

Photographie culinaire

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel