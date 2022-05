Vincent COAT

Ingénieur diplomé en 1989, j'ai travaillé pendant 13 ans comme directeur/responsable de production dans deux papeteries en encadrant jusqu'à 200 personnes dont une vingtaine de cadres et agents de maîtrise. J'ai ensuite été responsable R&D pendant 7 ans, toujours en papeterie, poste qui englobait les essais, les optimisations process, la gestion des projets et investissements de leur génèse à leur mise en service.Depuis mars 2010, j'ai accepté une mission concistant à résoudre les problèmes de fiabilité dans une troisième papeterie. Le poste reprend donc des activités de production, de process et de gestion de projets si ceux ci s'avèrent nécessaires.





Mes expériences passées m'ont permis d'acquérir une bonne maîtrise de la gestion des projets en insistant sur les négociations techniques et commerciales et de réelles aptitudes de management d'équipes pluridisciplinaires incluant la formation du personnel aux nouvelles technologies et aux nouveaux modes opératoires.



Ces aptitudes coordonnées à ma maîtrise de l'allemand et de l'anglais m'ont amené à intervenir en France, Angleterre, Espagne, Allemagne, Maroc sur des projets de démarrage de lignes de production neuves, de reconstruction de machines, de remise en service, d'assistance technique tant chez des confrères que des clients.



Ténacité, rigueur, hiérarchisation des taches, écoute des collaborateurs, habitude des industries lourdes à feu continu et énergivores sont des qualités que j'ai été amené à développer pour réussir dans mes précédentes missions.



