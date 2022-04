Cyrille BRESSON

Organiser, Piloter, Créer et Transformer pour rendre les sites industriels efficaces et atteindre les objectifs.



Expertise technique de 25 ans dans le packaging. Expérience des grands groupes d'organisation matricielles et des unités familiales plus réactives et au management plus direct.



J'ai des connaissances pointues sur les produits et les process mettant en oeuvre colles à l'eau, colles solvant et sans solvant, cire/hotmelt, extrusion bulle, extrusion cast, extrusion profil, thermoformage, impression, soudure file et plate des polymères, propriétés barrières ...

Efficace dans l’innovation de technique et de technologie pour en faire un produit stable.



J'ai une expertise dans des domaines transverses allant des ERP au P&L en passant par la gestion de projet, le lean manufacturing, la connaissance du terrain en production, la R&D, la gestion de crise, la définition de stratégies dans des environnements complexes, la mise au point des tactiques, le pilotage des réalisations, le lean 6 sigma, la gestion des hommes, la mise en oeuvre d'organisations, le travail d'équipe.



Avec toutes ces boite à outils, je suis tenace pour atteindre le résultat, inventif et j'aime aller droit au but.



Mobile



Mes compétences :

Technique

Aluminium

Extrusion

Management

Esprit d'équipe

Emballage

Amélioration de la productivité

Business development

Lean Six Sigma

Plasturgie

Packaging