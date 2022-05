Vincent COLAS

Actuellement en poste dans la société de services SQLI, je reste ouvert à toutes les opportunités présentant un important challenge technique, axées sur de la recherche et du développement, de l'innovation, ou bien dans les domaines du temps réel et de l'embarqué critique.



Mes compétences :

C#

HTML

C

PHP

C++

Microsoft Project

CSS

SQL

PL/SQL

MySQL

XML

Merise

Microsoft SQL Server

JS

ASM

UML

PostgreSQL

Oracle

Analyse fonctionnelle

Java

Analyse de risque