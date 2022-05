Vincent COLAS

Ingénieur mécanicien généraliste, j'exerce dans le domaine du Dispositif médical depuis 25 ans dont 8 ans de Direction Qualité puis 12 ans de Direction Qualité et Affaires Réglementaires de sites en rance et à l'étranger.

Mon expérience couvre toutes les classes de dispostifs, la veille réglementaire, la directive MDD 93/42, le réglement MDR 745, la conformité 21CFR part 820, MDSAP, le respect de pratiques (DMOS, Transparence, Publicité)

J'ai managé également un service études cliniques pendant 5 ans et plusieurs études concluantes permettent aujourd'hui d'accompagner l'accès au marché de produits nouveaux.

J'ai également managé les démarches environnementales de sites ertifiés ISO14001 et ISO50001 et pris en charge la sécurité également sur ces sites.



Mes compétences :

Qualité

Affaires réglementaires

Environnement

ISO 9001

ISO 13485

MDD 93/42 EC, MDR 2017/745 , 21CFR part 820

ISO 14001 - ISO50001

Lawson MOVEX M3

Cognos

CAPA