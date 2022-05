Vincent COLLET

Depuis 9 ans, j’accompagne les entreprises dans le développement de projets d'Innovation responsable et plus particulèrement dans les projets d’éco-innovation et d’éco-conception dans les domaines industriels, académiques et institutionnels.



Ingénieur en Génie Industriel de l’environnement, après avoir occupé un poste en gestion des déchets pour un cabinet conseil, j’ai enrichie mon expertise à la CCI des landes, CCI pionnière en développement durable. Durant cette période, j’ai co-développé un programme d’actions régional visant à sensibiliser et à conseiller les entreprises industrielles dans la mise en place de leurs projets d’éco-conception. A travers ce programme, j’ai eu la chance d’accompagner plus d’une cinquantaine d’entreprises de tous secteurs et former de futurs ingénieurs et designers aux pratiques de l’éco-conception et de l’éco-innovation.



Désireux de relever de nouveaux challenges et d’acquérir une expérience internationale, j’ai accepté de prendre la responsabilité du département Développement durable à l’Institut de développement de produits au Canada. Pendant plus de 2 ans, j'ai étoffé mes compétences en développement de produits et en gestions de l'innovation notamment en mettant mon énergie et mon expérience au service de l’IDP et des entreprises québécoises.



A mon retour en France, j’ai souhaité créer une agence fondée sur des valeurs fortes, qui se veut réactive et proche des entreprises pour lesquelles elle travaille. Je mets à disposition des entreprises mon expérience franco-canadienne afin de les aider à prendre en compte les enjeux environnementaux et sociaux mais aussi de concurrence auxquels elles doivent faire face.



Ma volonté est de soutenir les entreprises dans leur développement, leur croissance et ainsi la création d’emplois de manière responsable en limitant leurs impacts sur l’environnement et la santé.





Mes compétences :

Innovation

Environnement

Développement durable

Conception

Ingénierie

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Communication

Formation

Gestion de projet

Management