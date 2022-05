Vincent COLLET

Orientation de carrière vers la gestion et conduite de projet en environnement Agile.

Actuellement consultant senior avec culture MBA (finance, management stratégique).



· Processus et management : pilotage et suivi de projet, analyse fonctionnelle, chef d’équipe, ingénieur

responsable de site, compétences en management et gestion de projet, aptitudes à la lecture et la rédaction de spécifications,

· Développement et expertise techniques : 8 ans d’expérience en conception orientée objet en environnement international : Java, JEE, natif,

· Environnements : embarqué grand public, serveurs, applications web, applications mobiles.



Mes compétences :

Gestion

Entrepreneur

Adaptable

Management

Dynamique