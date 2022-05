Vincent COMBE

J'ai été sur plusieurs dispositifs d'accompagnement : jeunes, tout demandeur d'emploi, les licenciés économiques.



j'anime des réunions d'informations collectives

j'animes des ateliers de techniques de recherche d'emploi

j'anime des modules de formation

je fais du reporting auprès de la direction

je construis et mets en place des ateliers

je construis des plans d'action vis à vis des demandeurs d'emploi que des entreprises

je démarche et prospecte des entreprises

Je construis des projets professionnels, des projets de formation

je coordonne et je suis l'activité de mon portefeuille d'adhérents (60 personnes)

je mets en place des tableaux de bord avec des indicateurs de suivi

j'encadre, anime et dirige un portefeuille de 60 adhérents

je fais de la veille informative sur le marché du travail, sur les nouvelles mesures pour l'emploi

je suis un bon gestionnaire

je fais de l'accompagnement

je m'occupe du recrutement

je me constitue un réseau avec les institutionnels

je suis disponible, très à l'écoute des personnes

j'ai de l'empathie avec le public que je cotoie

competences en ressources humaines, en marketing, en gestion d'entreprise,

animation et coordination d'une equipe