Vincent CONIGLIO

Gestion des budgets travaux, gestion des commandes travaux , Gestion des demandes ERDF/EDF Tarif Bleu, Tarif Jaune, Tarif Vert, Gestion des commandes de Ligne téléphonique pour les magasins, Gestion de la TLPE...

Gestion des DOE, Gestion administratives des PV de réception travaux et des attestations des levées des réserves, gestion des notes d'honoraires des MOe...(transformation de 900 Magasins)

Gestionnaire de commandes (Sce Equipements), Responsable des Ouvertures et des Rénovations (Direction Technique et Equipement), Responsable Achat/Equipement (Direction Technique et Equipement)



Mes compétences :

Bâtiment

DOE

Planification

Planning

Déploiement Enseignes

Suivi commercial et administratif

Gestion de projet