Vincent COPPIN est un artiste intemporel aux multiples facettes ! (il joue, il chante, il danse).



Au théâtre, au Cinéma, dans le Spectacle musical, dans les Pubs.TV et pour les Voix Off on le distribue dans des Personnages drôles, fantaisistes, burlesques, décalés...mais également dans des Personnages plus cérémonieux, sombres, énigmatiques, mystérieux...



Il a participé à de nombreux Plateaux et Festivals d'Humour au Point Virgule, au Festival de Montreux,d'Antibes Juan les Pins,St Raphaël,Le Grand Mezze d'Edouard Baer et François Rollin, La Classe sur France 3, La Route du Rire au Palace avec Cyril Hanouna, Le Mans Cité Chanson...



Facebook : Vincent COPPIN (sur son mur...vidéos Pubs. TV, photos, clips...).















Mes compétences :

Pubs