Vincent COQUELLE

Ayant une expérience professionnelle de 17 ans, en tant que chef d’équipe, puis chef de projet, Je souhaite intégrer une entreprise en tant que chef de projet dans l' informatique, le télécom ou les objets connectés (NTIC).



Une de mes dernières missions a été le pilotage d’une partie de l’ingénierie concernant le déploiement des réseaux de l’opérateur SFR pour tout la France, ce qui représentait la gestion de 2000 Sites.



Dans ce cadre-là, J’avais la mission de cadencer la production de lever les différents blocages et de tenir à jours les tableaux de bord pour le client et la direction.



Dynamique et motivé sont les qualités que je peux mettre à votre service.



Mes compétences :

Gestion du risque

Animation de réunions

Microsoft Office

Google Apps

Gestion de projet

Reporting