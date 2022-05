Vincent COQUET

Professionnel dans l'agroalimentaire , mon parcours a été enrichissant durant ces 25 ans. J'ai gravi les échelons afin d'occuper des postes à responsabilités, travaillant pour différentes structures en industrie chez" Harry's France "et" la fournée dorée" avec des postes en gestion de production (GPAO), en management, en gestion de stocks matières premières et emballages ,en logistique expédition et réception avec à chaque fois de nouveaux challenges. Ayant été Artisan boulanger, pâtissier durant 10 années et propriétaire d'une boutique j ai eu la chance de pouvoir exprimer ma créativité et veiller à la prospérité de mon établissement .



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Informatique