Vincent CORDEAU

Suivi de projet

Gestion d'équipe (6 à 8 concepteurs et ingénieurs)



Gestion de sous traitance (en France et à l'international) : sourcing, qualification, mise en place de production, suivi qualité



Conception et suivi d'intégration sur Catia V5



Maîtrise de la mise en oeuvre et de l'utilisation de matériaux composites (preg carbone), usinage, chaudronnerie, assemblage.



Projet en cours : Développement de l'hydravion biplace innovant AKOYA



Mes compétences :

Aéronautique

Catia

catia V5

Composites

matériaux

Matériaux composites