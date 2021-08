Fabien CHIRON-LAJENETTE

Je ne maintiens plus mon profil à jour sur viadeo. Me contacter sur l'autre réseau international linkedin.

Ingénieur en systèmes de production automatisés, j'ai ensuite réalisé une thèse industrielle sur le thème de l'optimisation de la conception à l'aide de la modélisation et de l'informatique industrielle.

J'ai par la suite lancé au sein de la société Newtec un service Informatique Industrielle qui développe et déploie différentes applications innovantes pour le contrôle commande des machines, MES, HMI, Labeling, configurateurs...

J'ai une activité mixte entre projets opérationnels vendus à nos clients et projets R&D internes.

Je participe également à de nombreux projets transversaux R&D pour le groupe Gebo Cermex.



Mes compétences :

Automatismes industriels

Informatique industrielle

Innovation

Virtualisation

Management opérationnel

Gestion de projet

Conception