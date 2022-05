Vincent CORMIER

Parcours:

En ce moment:

- certifié "Lean Six Sigma Black Belt", responsable 'amélioration continue': plan de réduction des coûts, amélioration Qualité, etc.

- en charge de la partie AQ SDLC (System Development Life Cycle) du projet d'installation de l'ERP SAP sur le site,

Précédemment:

- responsable AQ et auditeur Qualité: audits, gestion des ‘contrats qualité’ des fournisseurs et des plans d’amélioration, évolution du système AQ dans le contexte de Lean Manufacturing, responsable AQ du laboratoire de contrôle.

- responsable de sous-traitance de Merck sur l'Europe de l'ouest durant 3 ans (~150M€): gestion des projets, qualification des nouveaux partenaires, suivi et développement des activités,

- acheteur puis responsable des achats dans différentes entreprises (Plastic Omnium: plasturgiste dans le secteur automobile, CMR: travaux publics et génie civil et laboratoires MSD).







Mes compétences :

Responsable qualité

Responsable de projet

Pharmacie

Supply chain

Purchasing manager

Logistique

Responsable achats

Lean six sigma

Continuous Improvement

Assurance qualité

Réduction des coûts

Audit qualité

Amélioration continue