Vincent CORNET

Management de la Qualité :

Maîtrise des normes ISO 9001 v2008, ISO 14001 et OHSAS 18001, déploiement de démarches Qualité (basées sur l’approche processus, l’amélioration continue et la satisfaction client) et accompagnement des métiers, gestion du suivi qualité des fournisseurs, gestion de système documentaire, réalisation d’enquêtes de satisfaction, conduite d’audits internes, création et réalisation de module de formation et de sensibilisation.



Gestion de projet :

Planification et déploiement de projets (prise en compte des besoins et attentes, note de cadrage, GANTT), conduite de réunion, organisation et animation de groupes de travail.



Informatique :

Maîtrise de MS Office (Word, Excel, Powerpoint), MS Project, Visio, Access, MEGA.



Mes compétences :

ISO 9001

Management

Modélisation

Pilotage

QHSE

QHSE ISO 9001

QSE

Qualité

SMQ

ISO