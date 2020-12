Sébastien LARSONNEUR

Fort d'une expérience de plus de 10 ans en marketing, j'ai pu au sein de grands groupes parisiens et de PME Normandes acquérir un savoir faire en matière de stratégie, de communication et d'études.



En plus de mon parcours marketing, j'ai exercé des responsabilités commerciales, me permettant de bien cerner les problématiques et les besoins des commerciaux.





Mes domaines de compétence :



- Stratégie marketing et communication : plan d'action marketing, création de produits et services, relance d'anciens produits - Marketing Opérationnel : réalisation des outils d'aide à la vente (plaquettes, sites internet...) - Mise en oeuvre d'actions promotionnelles ciblées - Pilotage de CRM - Réseaux sociaux



- Marketing études : connaissance clients, veille marchés, datamining, segmentation.



- Organisation dévènements - Salons, relations presse



- Expérience commerciale : gestion et développement d'un portefeuille de clients - Gestion rapprochée des grands comptes - Prospection



- Management d'assistants marketing-communication et chargés d'études et de clientèle



Mes compétences :

TOEIC Anglais 830

Publicité

Marketing opérationnel

Planning

Marketing

Communication

ROI

Internet

Réseaux sociaux