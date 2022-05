Diplômé de l'ENSCR, je suis actuellement disponible. Spécialisé en formulation, j'ai travaillé sur l'amélioration de détergents, d'aérosols et de produits biocides. Je suis attiré par la R&D, l'assistance technique, la qualité et les affaires réglementaires.

Mes expériences en France et à l'étranger m'ont permis de développer mes talents dans de nombreux domaines (biologie, additifs pour le pétrole, détergents, adhésifs, réglementation). Avenant et déterminé, je saurai m'intégrer dans toutes les structures. Je suis mobile sur toute la France et même au-delà.



Mon CV : http://www.doyoubuzz.com/vincent-corrand



Linkedin (Anglais) : http://fr.linkedin.com/pub/vincent-corrand/48/794/5b9



Mes compétences :

Chimie

Fortran 90

Formulation

Chimie analytique

Détergence

Emulsion

Viscosité: Brookfield DV-II+, Vibro Viscosimeter V

Culture de cellules

Travail d'équipe

Anglais

Réglementation produit

Microsoft Office