Vincent CORREARD

En charge depuis plus de 15 ans du développement et des relations commerciales, de la gestion de centres de profit en B to B et B to C, j’ai toujours placé le "capital humain" comme vecteur de succès.



Ecoute active, adaptabilité , créativité, ténacité sont à mon sens, les maîtres-mots de la réussite.



Je serai ravi de partager mon expérience professionnelle pour des échanges constructifs et instructifs.







Mes compétences :

Gestion

Vente

Conseil

Management

Développement commercial