Vincent COULLON

Je suis un technicien passionné par l'industrie en général.

les progrès faits et restant à faire dans ce domaine sont mes références et mes défis.

22 ans d'expérience sur les procédés industriels, notamment en plasturgie, mais aussi en metallurgie ou en caoutchouc.

La productivité est mon ressort (le progrès est infini).



Je recherche un emploi dans une société industrielle implantée en France ou en Europe de l'ouest, qui reste convaincue que la plus grosse part de sa "business solution" passe par une automatisation de sa production locale.

Un engagement vers le Toyotisme finirai de me convaincre.

Une vraie opportunité de reprise d'entreprise pourrait me convenir.



0680039040



Mes compétences :

Process

Conception

Lean manufacturing

Amélioration continue

Maîtrise statistique des procédés

Maintenance industrielle