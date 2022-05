Vincent COURTOIS

Après une expérience en tant que juriste à l'Organisation des Nations Unies à Vienne, au "Registre des Dommages causés par la construction du Mur dans les territoires occupés palestiniens", je suis actuellement de retour en France, en tant qu'élève-avocat au sein d'un cabinet poitevin, où je pratique différentes matières de droit des personnes, et principalement du droit des préjudices corporels.



Au cours de mes études, j'ai acquis un esprit d'analyse, une rigueur et un esprit critique qui me permettront de m'adapter aux différentes missions qui me seront confiées.



Je maîtrise de manière courante l'anglais et l'espagnol, et je suis en cours d'apprentissage de l'allemand pour lequel j'ai acquis le niveau B1 au cours de mon expérience viennoise.



Sens du contact, conscience professionnelle et sens des responsabilités sont aussi des compétences que je me propose de mettre à votre disposition.



Je suis également dynamique, persévérant, autonome et organisé.



Mes compétences :

Traduction

Droit international et de l’Union européenne

Droit

Droit communautaire

Droit international