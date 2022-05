Vincent COURTOIS

Ingénieur « Génie des Systèmes de Production », avec une expérience professionnelle de 20 ans dans l'industrie, j'ai occupé successivement des postes aux Méthodes, Lean Manufacturing, QHSE, Supply Chain, et direction de Production. Sur le terrain, j'ai mis en place la démarche et les outils du LEAN Management dans de nombreux métiers industriels: Injection, Extrusion, Fonderie, Découpe/Emboutissage, Formage, Usinage, Assemblage, Impression. La mise en oeuvre des méthodes de management opérationnel dans les processus permet la rationalisation des moyens de production, assure la maîtrise des coûts et adapte les ressources existantes.



Mes compétences :

Lean manufacturing

Gestion de production

Gestion de la qualité

Management de la qualité

Amélioration continue

Lean Six Sigma

Conduite de projet

Gestion de projet