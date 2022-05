Vincent COUVIGNOU

Passionné d'Informatique et des nouvelles technologies, j'étudie actuellement à Epitech une école formant des Experts dans les Technologies de l'Informatique. Je suis rigoureux et je suis toujours à la recherche de l'excellence. J'ai aussi un très bon sens de la communication et de la coopération et j'aime partager mon savoir. En effet, je suis un "Astek" à Epitech Paris, ainsi j'enseigne les notions de Système Unix et de C à d'autres étudiants d'Epitech.



Je souhaite trouver un poste de Software Ingeener C / C++ / C#. J'ai de solides bases dans ces langages mais découvrir de nouvelles technologies m'intéresseraient tout autant.





Mes compétences :

Devloppement C

JAVA

HTML

ALGORITHMIE

Python

C++/C#

PHP

OCamL

SQL

C++

UML

LISP

ASM

LateX

Cryptographie

Théorie des graphes

VIM

Mercurial

Emacs

SVN

GIT