Vincent CREHALET

Expertises :



• Stratégie Marketing et études

• Marketing relationnel (print, marketing téléphonique, web, réseau) et gestion de base de données

• Stratégie de développement du prélèvement automatique, notamment par le biais du street fundraising

• Management d’équipes pluridisciplinaires

• Management et organisation de Service Clients/Service Donateurs

• Web marketing (référencement, contenu éditorial, partenariats, développement de base, création de trafic...) et web 2.0

• Stratégie grands donateurs et développement des legs

• Définition et mise en place de la stratégie évènementielle



Bonne connaissances des secteurs :

- caritatif

- mode

- distribution

- bancassurance

- presse



Mes compétences :

Directeur marketing

Fidélisation

Marketing

Marketing direct

Marketing relationnel

Musique

Partenariats

Prospection

Relationnel

Responsable marketing

Segmentation

Sport

Vente

Vente à distance

Web