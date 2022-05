Vincent CROCI

Directeur de l'agence IDF Sud d'Intégrale environnement, j'assure la gestion commerciale et technique de l'agence. Intégrale Environnement est spécialisé en études et maîtrise d'oeuvre dans les domaines de: - Les infrastructures hydrauliques, - L'aménagement urbain, - La gestion des déchets. Notre développement dans nos activités historiques (études et maîtrise d'oeuvre) est complété par l'assistance à maîtrise d'ouvrage public dans les domaines financiers, juridiques et techniques pour la passation de marchés publics complexes (DSP, PPP, dialogues compétitifs) mais aussi le transfert de compétences ou la création de nouveaux services publics (assainissement non collectif par exemple). A titre personnel, avant d'occuper mes fonctions au sein d'Intgérale Environnement j'ai assuré des fonctions de directeur de centre de profits au sein d'un grand groupe international d'exploitation de service d'eau et d'assainissement et d'un bureau d'études international en hydraulique et aménagement urbain.



Aménagement urbain

Bureau d'études

Compostage

Hydraulique