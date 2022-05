Vincent CRUVELLIER

Professionnel expérimenté, Je suis responsable des opérations pour les activités de fabrication et commercialisation de produits micro-électronique automobile, aéronautique et défense. J'ai la responsabilité de l'ensemble de la production et supply chain internationale: je dirige le service program management, la qualité, le suivi des fournisseurs, les approvisionnements, la logistique et enfin le support après vente. Nous assurons le développement, le prototypage, la fabrication et la commercialisation de millions de circuits intégrés à forte valeur ajoutée et exigences qualités (Composants spécifiques ASIC & produits standard ASSP, secteur automobile défense et grand public).



Nos composants fabriqués, assemblés & testés dans divers sites en Asie et en Europe sont délivrés dans le monde entier.



Des millions de véhicules automobiles sont équipés de nos produits.



Directeur qualité, je dirige l'animation du système qualité de l'organisme et le zéro défaut pour nos produits. J'assure le maintient et renouvellement du certificat de conformité à la norme ISO 9001. Je conduit les audits de performance et d'assurances qualité en interne et chez nos fournisseur dans le cadre automobile (ISO/TS 16949, ISO 26262), aéronautique & défense (EN 9100, projets à habilitation).



Force du Manufacturing Excellence je serais ravi de partager vos retours d’expériences en lean manufacturing notamment dans le milieu industriel du semi-conducteur. My lean culture: http://www.lean.org .



N'hésitez pas à solliciter une demande de mise en relation: c'est fait pour çà!



A bientôt.



Join me in LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/vincentcruvellier



