Vincent D'HARBOULLÉ

Apres avoir occupé diverses fonctions en environnement industriel

dans les télécoms, électronique grand public, électro ménager

en R&D, engineering, gestion de projet, management d'équipes techniques

en passant par une expatriation de 5 ans en Chine

je suis aujourd'hui Responsable Projets Internationaux pour Valeo Product Group Lighting ( domaine automobile ) en charge des régions Amérique du Nord/Sud et Inde après m'être occupé 7 ans de clients Allemands (Porsche, BMW) et Suédois (Volvo).

Le travail en environnement international dans des organisations complexes est mon quotidien et ma motivation depuis plus de 15 ans. J'aime pratiquer mon métier d'ingénieur manager au contact de clients et collègues aux origines diverses où la réussite dépend d'une alchimie complexe entre maîtrise technique et osmose des équipes projets.



Mes compétences :

Chine

Electronique

Engineering

Ingénieur

kaizen

Lean

lean manufacturing

manufacturing

Mécanique

Micro mécanique

Optique

Plasturgie

Process

Product engineering

Production

PROGRAMME

Sous-traitance

Telecom

Hardware