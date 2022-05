Vincent DAHYOT

Après 15 ans d'activité, et récemment diplômé en TSMEL (technicien en méthodes et exploitation logistique), je recherche un poste en tant que technicien qualité, sécurité et formation dans le domaine de la logistique et du transport.

Rigoureux, organisé, et force de proposition, je suis disponible pour échanger en ce sens.



Mes compétences :

Chaine logistique

Travail en équipe

Pack Office

Planification

Sécurité au travail

Gestion de la production

Gestion de la qualité

Organisation du travail

Logistique industrielle

Amélioration continue

Reporting

Respect des procédures

Logiciel SAP