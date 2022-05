Vincent DANTI

Je suis titulaire d'un DUT informatique et alternant en licence professionnelle IEM (Informatique Embarquée & Mobile).



Passionné par les nouvelles technologies, j'effectue régulièrement une veille technologique, afin de travailler de manière efficace et optimiser mes connaissances pour les différents projets auxquels je suis affectés.



Au cours de mon apprentissage, j'ai pu développer des applications "Front-End" sous plateforme Android, en relation avec des APIs REST en Node JS.

Les bases de données utilisées sont MongoDb pour la persistance, et Redis pour le caching.



Mes compétences :

Androïd

SQL

Object-Relational Mapping

SQLite

Jackson JSON Processor

Méthode SOLID

WebSocket

Git

JavaScript

Dependency Injection

MongoDB

Agile Development

Node.js