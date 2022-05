Vincent DARRAILLAN

Depuis 10 ans, je me consacre à l’amélioration de la performance des entreprises.



Je m'appuie sur les compétences techniques développées en première partie de carrière pour échanger simplement et efficacement avec les managers que j'accompagne.



Mais aussi, ma passion pour le management visuel et la mise en autonomie des équipes me permettent d'apporter des solutions concrètes.



Enfin, mon expérience en management complète le "radar de la performance".



Mes compétences :

Lean manufacturing

5S

Kaizen

Vente

Management

Méthode SMED

Qualité

Recrutement

Lean management

Gestion de projet