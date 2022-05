Vincent DAVID

15 ans d'expérience dans le management de projets stratégiques, organisationnels et systèmes d'information



Domaines de compétences :

- Définition de nouveaux services, analyse de marchés

- Pilotage d'équipes (chefs de projet, consultants, utilisateurs clés, clients) et de projets

- Mentorat de consultants

- Évaluation de projets

- Gestion des planning, des risques et des ressources

- Réponses à des appels d'offres

- Développement de comptes



Mes compétences :

AMOA

Audit

Commerciales

Études de marchés

Évaluation de projets

Intégration

MOE

Pilotage

Pilotage de projets

Propositions commerciales

Stratégie