Vincent DAVID

Jeune Ingénieur motivé et sérieux en recherche d'emploi possédant un expérience réelle inférieure à 1 an.



De profil ingénieur Mécanique avec dominante matériaux composites, j'ai surtout pratiqué de la CFAO sur Mastercam mais je recherche une entreprise qui n'aura pas peur de me former à tout poste qui pourrait me correspondre.



Mes compétences :

Mastercam

Solidworks

Pro/ENGINEER

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Office

CATIA