Vincent DAWSON

D'abord vendeur polyvalent en alternance, je me suis démarqué en réalisant plusieurs missions d'un niveau complexe.

Ceci m'a permis d'accéder à un poste de responsable de boutique et de mettre en place un modèle organisationnel de travail type.

J'ai ensuite pu accéder à un poste de responsable régional pour dupliquer ce modèle organisationnel à d'autres unités commerciales et recruter/former les personnes en place.

J'ai ensuite réalisé une étude de marché pour développer le concept de l'entreprise dans le sud ouest de la France et créer la boutique de Bordeaux.

Pendant ma recherche d'emploi, j'ai été actif dans le bureau de l'association "The insane Legions", organisatrice de concerts spécialisés et suis aujourd'hui passé vice président.

Actuellement, je suis en poste dans une entreprise de distribution de boissons qui s'implante sur la région bordelaise. J'y suis polyvalent sur mes missions et chargé d'aider à la mise en place de plusieurs processus.



Mes compétences :

Direction de centre de profits

Organisation d'évènements

Création d'outils de mesure des performances

Management

Optimisation des process

Communication interne

Internet

Microsoft Office

Bureautique

Formation du personnel

Techniques de vente