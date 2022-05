Vincent DAY

Coach, consultant et formateur en Santé-Forme et Bien-Être. Naturopathe, Prof d'Arts martiaux ( karaté, Qi Gong, Taïchi Chuan).

- Fondateur et President actuel de l''IFCO-SSB ( formation au métier de Coach en Sport-santé et Bien-

Être) ( Paris)

- Fondateur et responsable des cours à l'IENPA ( formation de Nutritherapie avec le dr Jean Paul Curtay

et de Phytothérapie avec le Dr Franck Gigon:Array) (Paris)

- Fondateur et president de l'Academie du Tao ( cours d'arts martiaux : Karaté-Do, Qi Gong, Taïchi Chuan:

Array) (Poitiers)