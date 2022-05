Vincent DE BELLEFON

Cursus : Master Management Systèmes d'Information avec mention de l’Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Sociales (ESSEC) et de l’Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris (ENST).



Actuellement Directeur de la Relation Utilisateurs au sein du GIE CA-Technologies. Direction créée le 01/01/2013 avec pour mission d'assurer l'interface fonctionnement entre les utilisateurs (80 000 personnes réparties sur 39 Caisses régionales) et le GIE.



Cette direction se compose :

• d'un centre de services (centre d'appels utilisant la technologie du langage naturel et composé de centres de compétences dédiés aux différents domaines (suppression du principe Front et Back office) permettant un engagement fort de résolution au premier appel (85%),

• un service Relations partenaires assurant l'interface avec les partenaires/producteurs intervenant sur le SI.

• Un service relation caisses régionales dans lequel nous retrouvons les collaborateurs affectés au fonctionnement des caisses. Ce point de contact unique (hors centre de services) permet de garantir une proximité opérationnelle vis-à-vis de nos utilisateurs.

• Un service qualité en charge de la mise en place et du suivi des différents processus ITIL, du déploiement et maintien condition de l’outil ITSM Remedy et de la gestion opérationnelle des incidents et des problèmes.





Mes compétences :

Communication

Informatique

Gestion de projet

Management

Audit

infrastructure