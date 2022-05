Vincent DE BERGH

Ma formation généraliste s’oriente aussi bien vers :

o de la programmation pure (création de logiciel, bdd)

o de la programmation web (création ou gestion de site web)

o de la création d'animation web (flash)

o de la conception 3D

o de l’installation informatique

o du support technique



Je suis d'un tempéramment calme, je suis simple et je m'adapte très vite à toutes les situations.



Mes principaux atouts sont de la rigueur, de la maîtrise, de la détermination et du calme.



Mes collègues m'ont d'ailleurs attribué l’image suivante : "la force tranquille".



J'aime beaucoup les défis surtout quand ils paraissent insurmontable et ma soif d'apprendre me pousse aller toujours vers l'inconnu.



Enfin, j'aime beaucoup voyager et j'ai déjà passé plus d'un an et demi à l'étranger.



Mes compétences :

Flash

Informatique

Simulation

STK

Web