Vincent DE BLIGNIERES

Après formation et expériences commerciales, j'ai managé et développé pendant 25 ans un Centre de Profits (B to B) qui développe 7 M d'€ de CA avec 54 collaborateurs, dans le secteur de la sécurité électronique et protection incendie au sein d'un groupe international.

Points forts: organisateur et animateur d'hommes au sein d'équipes commerciale, technique et administrative fédérés autour de valeurs claires.



Disponible depuis juin 2014, et fort de cette expérience, je suis en recherche active pour relever un nouveau challenge.



Mes compétences :

Business

Manager

Sécurité

Sécurité incendie

Services B to B