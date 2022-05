Vincent DE BRUNIER

Spécialiste de la supply chain aeronautique dans un environnement de production.



Je suis habitué à travailler dans des contextes multiculturels (UK, rep. Tchèque, EU). Anglais courant TOEIC 900.



Principales compétences :



- management de projet / méthode LBIP Airbus (Lifecycle for Business Improvement Projects),

- pilotage de plans de rattrapage

- developpement fournisseurs (analyse de capacité CCP, évaluation de la maturité supply chain des fournisseurs IPCA Airbus),

- amélioration continue de la supply chain (lean),

- externalisation de prestations d'achat, d'appro, de logistique (ou transfert vers des pays low cost)

- logistique de production,



Mes compétences :

Amélioration Continue

Douanes

Externalisation

Kanban

kitting

LBIP

Lean

Lean Six Sigma

Logistic

Logistique

Make or Buy

Management

Management de projet

Microsoft Project

Microsoft Project Management

Outsourcing

Procurement

Purchasing

Six Sigma

Supply chain